تحقيق خاص | السعوديون الجدد في النصر .. هل هم فعلًا مستقبل المنتخب كما قال فيتوريا والسويكت؟

النصر ضم العديد من اللاعبين المحليين هذا الصيف

تعاقد النصر السعودي هذا الصيف مع العديد من اللاعبين المحليين، سواء النجوم أمثال عبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم أو الواعدين مثل أمين بخاري وأسامة الخلف، وقد وصفهم رئيسه صفوان السويكت ومدربه روي فيتوريا بأنهم ثورة المستقبل ونجوم المنتخب السعودي في السنوات القادمة.

إدارة وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أدركت أن الفجوة الموجودة مع الهلال بطل السعودية وآسيا كانت في جودة ووفرة اللاعبين المحليين أصحاب المستوى الممتاز، ولذا ركز خلال سوق الانتقالات الأخير على دعم صفوفه بالعديد منهم.

تعاقدات النصر المحلية خلال عام 2020

النصر تعاقد هذا الصيف مع حارس مرمى الاتحاد أمين بخاري، ومدافع الفتح علي لاجامي ولاعب وسط نفس الفريق "علي الحسن"، وأضاف لهم الظهير الأيمن للحزم "أسامة الخلف"، وظهير أيسر أحد "عبد العزيز العلاوي" ومدافع الأنصار "عبد الله الشنقيطي" وسلطان العنزي لاعب وسط القيصومة، ومعهم مهاجم الرائد "رائد الغامدي" وعبد الفتاح عسيري جناح الأهلي وعبد المجيد الصليهم نجم وسط الشباب.

المزيد من الفرق

وكان النادي العاصمي قد ضم خالد الغنام من القادسية خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، وكذلك عبد العزيز الدوسري من الفيصلي.

الملاحظ أن جُل هؤلاء اللاعبين يقعون في الفئة العمرية بين 23-26 عامًا، فيما الغنام لم يتجاوز عامه لـ19 بعد، وكذلك العنزي زميله في منتخب الشباب.

تفاؤل فيتوريا والسويكت بنجوم المستقبل

المدرب فيتوريا وصف هؤلاء اللاعبين المحليين قائلًا "تعاقدنا مع اللاعبين السعوديين من أجل الاستعداد للمستقبل وليس من أجل مرحلة مؤقتة فقط، لدينا فريق شاب وجيد وبإمكانيات ممتازة، لذا أقول أن النصر هو فريق المستقبل".

أضاف "أستطيع أن أراهن على أن المنتخب السعودي سيكون به الكثير من لاعبي النصر في المستقبل القريب".

الرئيس صفوان السويكت كان قد كتب أيضًا عبر حسابه على تويتر "النجوم الشباب ثروة النصر".

السؤال الذي يطرح نفسه بعد كل هذا، هل تعاقدات النصر فعلًا هي للمستقبل؟ وهل سنرى تلك الأسماء في المنتخب السعودي خلال السنوات القليلة القادمة؟

بالنظر لماضي هؤلاء اللاعبين، نرى أنه لا خلاف على تألق عدد من اللاعبين مثل الحسن ولاجامي وعسيري والصليهم والغامدي، فهم نجوم بالفعل مع أنديتهم السابقة في الدوري السعودي وقد بدأوا طريق النجومية بالفعل.

أما الأسماء المتبقية، فهم مازالوا بحاجة للمزيد من اللعب ليتم الحُكم عليهم جيدًا، وإن كان لاعبًا مثل خالد الغنام قد أظهر قدراته جيدًا حين مُنح الفرصة.

وعلى صعيد اللعب مع المنتخب السعودي، لا نرى سوى الصليهم وعسيري ممن لهم بصمة جيدة مع الأخضر، فيما البقية لم يلعبوا باستثناء مباراة أو اثنتين للحسن ولاجامي.

توجهنا بعدة أسئلة لعدد من الإعلاميين الرياضيين السعوديين حول هذا الأمر، وقد رأى بدر الحقباني أن النصر ضم بالفعل مجموعة من اللاعبين المحليين المميزين الذين يُشكلون الهيكل الأساسي للمنتخب الأولمبي السعودي ولديهم القدرة على تمثيل المنتخب الأول.

اللاعب السابق صالح الداوود قال "النصر متميز في الفئات السنية منذ سنوات، لكن واضح أن إدارة النادي بدأت بدعم المراكز حسب احتياجات الفريق الحالية"، أما الإعلامي نايف العتيبي فقد أوضح "النصر تعاقد مع الأفضل بالفعل خلال الفترة الحالية، ما يميز النادي هو دعمه الفريق الأول بلاعبين دوليين ودعم الفئات السنية كذلك بلاعبين دوليين أيضًا في منتخبات الشباب والناشئين".

وحول قدرة المحليين الجدد على انتزاع أماكن لهم في التشكيل الأساسي للنصر خاصة في ظل وجود 7 أجانب، قال الحقباني "نعم، لكن يجب عدم الحكم عليهم مبكرًا"، فيما رأى الداوود أن عسيري والصليهم فقط من سيتمكنون من فعل ذلك.

العتيبي انتقد بوضوح السماح بتواجد 7 أجانب في كل نادٍ من أندية الدوري السعودي، واصفًا الأمر بأنه قاتل لطموح أي لاعب موهوب، مستدركًا "لكني أرى أن الحسن والصليهم وعسيري لديهم قدرة اللعب بشكل أساسي في النصر".

وكان السؤال الأهم حول تصريح السويكت وفيتوريا، هل هؤلاء فعلًا هم مستقبل المنتخب السعودية، وكانت الإجابة من الحقباني "نعم، العديد من أولئك سيكونون علامة فارقة في المنتخب السعودي، وكلما ازدادت جودة العنصر المحلي كلما استفاد الفريق من قوة الأجانب بشكل أكبر".

الداوود قال "الرهان على المحليين يكون ممتازًا إن كان جودتهم عالية، وهذا موجود الآن وأعتقد أن المنتخب سيعتمد على لاعبي النصر كثيرًا في المستقبل القريب"، ولم يُخالف العتيبي تلك التوقعات وأكد أن رهان النصر في محله وأن نجومه الجدد سيشكلون النسبة الأكبر في المنتخب السعودي.

أخيرًا كان السؤال حول اللاعبين المتوقع تألقهم بقوة هذا الموسم، وقد اختار ضيوفنا الثلاثة الثلاثي عبد الفتاح عسيري وعلي الحسن وعبد المجيد الصليهم.

الخلاصة .. الصبر مفتاح التألق

النصر تعاقد بالفعل مع لاعبين مميزين أصحاب إمكانيات كبيرة وقد أظهروا هذا مع أنديتهم السابقة والمنتخبات الوطنية الشابة، لكن هناك عدة شروط وعوامل ستحدد مدى نجاحهم مع الفريق، أبرزها الصبر ومنحهم كامل الوقت والفرص للانسجام والتعبير عن أنفسهم والتألق بالقميص الأصفر.