فيتوريا يقترب من التجديد، وتلك تفاصيل العقد الجديد

الفريق السعودي بات قريبًا من غلق هذا الملف

يبدو أن ملف تجديد عقد روي فيتوريا مع نادي النصر السعودي بات قريبًا من الحسم، إذ أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الطرفين باتا قريبين من التوقيع على العقد الجديد.

فيتوريا كان قد تولى تدريب العالمي في يناير 2019 خلفًا للأوروجوياني دانييل كارينيو، وقد وقع عقدًا لمدة موسم ونصف، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ورغم الحديث منذ عدة أشهر عن محاولات النصر تجديد عقد المدرب البرتغالي للحفاظ على استقرار الفريق الفني والإداري، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب بينها توقف النشاط الرياضي في السعودية منذ مارس الماضي نتيجة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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الرياضية حملت أخبارًا سارة لعشاق بطل الدوري السعودي، إذ أوضحت أن الإدارة النصراوية فتحت خلال الأيام الأخيرة خطًا مباشرًا مع فيتوريا لتجديد العقد وقد أسفر ذلك عن الاقتراب كثيرًا من الاتفاق حول البنود الخاصة للعقد الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا سيُوقع على عقد يمتد لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وذلك مقابل حصوله على 4 ملايين يورو سنويًا مع مكافآت أخرى تعتمد على فوزه بلقب الدوري السعودي أو كأس خادم الحرمين الشريفين أو دوري أبطال آسيا.