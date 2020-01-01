استمرار الأجانب وعودة 3 معارين .. فيتوريا يرسم ملامح النصر للموسم القادم

الإدارة النصراوية تخطط للموسم القادم

نقلت صحيفة الجزيرة السعودية عن مصادر خاصة أن روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي رسم بالفعل ملامح قائمة الفريق للموسم الكروي الجديد 2020-2021.

وأفادت الصحيفة أن ضيق الوقت والظروف الحالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) التي تضرب العالم ستجعل التغيير في أجانب النصر محدودة للغاية، وقد يستمرون جميعًا مع الفريق.

إذ يُفضل فيتوريا استمرار الأجانب السبعة معه، والتغيير سيكون في حال لم ينجح النادي في حسم مفاوضاته مع جلطة سراي حول المدافع مايكون بيريرا الذي يلعب مع العالمي معارًا منذ يناير 2019 وستنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري، أو لم يُجدد عقد حارس المرمى براد جونز الذي ينتهي كذلك بنهاية الموسم الحالي.

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ويُعد ملف اللاعبين المعارين أحد الملفات الشائكة في النصر، إذ يمتلك بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 15 لاعبًا معارًا لأندية الدوري السعودي بدرجتيه، أبرزهم عبد الله العويشير حارس مرمى الشباب وصالح آل عباس مهاجم أبها.

وقد قرر المدرب حسب الجزيرة إعادة 3 معارين ليكونوا ضمن قائمة النصر للموسم القادم، وهم سامي النجعي من ضمك وصالح آل عباس من أبها وخالد الدبيش من العدالة، فيما قد تُجدد إعارة البعض ويتم فسخ عقود البعض الآخر.