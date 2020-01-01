النصر يبدأ العمل على تجديد عقود فيتوريا والثنائي الأجنبي

الإدارة تُجهز للموسم الجديد

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن بدء إدارة النصر العمل على تجديد عقود مدربه روي فيتوريا والثنائي نور الدين أمرابط ومايكون بيريرا لضمان استمرارهم مع الفريق للموسم القادم.

وينتهي عقد المدرب البرتغالي الذي قاد العالمي لتحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال استمرت حتى الجولات الأخيرة، وقد ارتبط بالرحيل لعدد من الأندية خارج السعودية.

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عقد أمرابط مع النصر مازال ممتدًا حتى صيف 2021 لكن يبدو أن هناك رغبة في تمديده خوفًا كذلك من إغراءات الأندية الأخرى، فيما يلعب مايكون بيريرا للفريق السعودي معارًا من جلطة سراي.

وستنتهي إعارة المدافع البرازيلي في يونيو القادم، وتأمل إدارة النصر في توقيع عقد إعارة جديدة حتى يونيو 2021 نظرًا لأدائه الممتاز مع الفريق.

من جانب آخر، شدد المدرب البرتغالي على لاعبيه ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم إهمال أداء التدريبات اليومية خاصة البدنية للحفاظ على جاهزيتهم تحسبًا لاستئناف النشاط الرياضي في أي وقت.