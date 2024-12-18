"تنازلات النصر وراتب اللاعب مع فنربخشه!" .. الكشف عن التفاصيل المالية لصفقة أندرسون تاليسكا المرتقبة

اللاعب أصبح يتعرض لانتقادات عنيفة من الجماهير النصراوية..

على الرغم من تأكيد اللاعب، على رغبته في الاستمرار؛ إلا أن أيام النجم أندرسون تاليسكا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يبدو أنها باتت معدودة للغاية.

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تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في صيف عام 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جوانجزو إيفرجراند الصيني؛ حيث سجل 76 هدفًا وصنع 10 آخرين، خلال 104 مباريات رسمية في مختلف المسابقات.

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ووفقًا لصحيفة "sabah" التركية، توصل نادي فنربخشه إلى اتفاق مع الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع تاليسكا في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

الصحيفة كشفت اليوم الأربعاء، عن أن النصر وافق على تخفيض مطالبه المالية؛ حيث سيدفع الفريق التركي مبلغًا ماليًا يُقدر بـ5 ملايين يورو "20 مليون ريال سعودي تقريبًا"؛ لشراء عقد النجم البرازيلي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي فنربخشه، وجدوا صعوبات كبيرة في تلبية مطالب اللاعب "المالية"؛ وذلك بعد الاتفاق مع نادي النصر على كافة الأمور.

وعلى الرغم من هذه الصعوبات.. أكدت الصحيفة أن فنربخشه في طريقه لحسم الصفقة؛ حيث سيدفع نصف راتب اللاعب فقط - فيما تبقى من الموسم الرياضي الحالي -، أي 6 ملايين يورو من أصل 12 مليونًا يتحصل عليهم مع النصر.

وبداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.. سيقلل اللاعب من راتبه؛ حيث سيحصل على 7 ملايين يورو في السنة، بدلًا من 12 مليونًا؛ حسب ما ذكرته نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن اسم فنربخشه ارتبط بأكثر من لاعب أجنبي، محترف في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ أبرزهم أليكساندر ميتروفيتش، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ومدافع الأهلي ميريح ديميرال.