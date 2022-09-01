النصر؟ فريق سعودي قاتل للتعاقد مع رونالدو وبيانيتش وفشل!

رئيس النادي أوهم الجميع بتواجده في تمارين فريقه!

كشف الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، عن محاولة أحد الأندية السعودية التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بالعديد من الطرق، ولكنه فشل في تحقيق هذا الهدف.

ما هي قصة محاولة النادي السعودي التعاقد مع رونالدو؟

نشر العجلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مجموعة تغريدات، يكشف خلالها عن المحاولات التي قام بها الفريق السعودي للتعاقد مع رونالدو.

Shahid

وقال العجلان الآتي: "مؤكد: نادي سعودي حاول بشكل جاد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، ولكن المحاولة فشلت رغم سفر عدد من الأشخاص لمانشستر لهذا الغرض".

وتابع: "رئيس نادي سعودي تواجد في أكثر من مدينة أوروبية خلال اليومين الماضيين، وكان يسعى لإبرام صفقة على الأقل مع نجمين عالميين، ولكن المحاولات لم تنجح".

وواصل: "اللاعب (العالمي) رفض مقابلة رئيس النادي (المحلي)، والنادي المحلي (لا عنب برشلونة، ولا بلح مانشستر)".

العجلان اختتم تغريداته قائلًا: "رئيس نادي محلي وجه المركز الإعلامي باستخدام صورة أرشيفية له لإيهام الجمهور أنه حاضر التمرين، بينما هو في أوروبا وقد أخفق في مهمة التعاقد مع أحد اللاعبين العالميين!".

هل يقصد العجلان النصر بمحاولة التعاقد مع رونالدو وبيانيتش؟

ولم يذكر العجلان اسم رئيس النادي الذي يقصده، ولكن انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على تواجد مسلي آل معمر رئيس النصر في أوروبا حاليًا.

بعض الصور المنتشرة لآل معمر وهو متواجد في مدينة مانشستر، وصور أخرى لتواجده في برشلونة.

وربطت الجماهير تلك الصور، بأن آل معمر يحاول التعاقد مع رونالدو، وأيضًا البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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