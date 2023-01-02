من أجل عمل خيري .. أسعار تذاكر حفل استقبال رونالدو في مرسول بارك

كريستيانو يصل الرياض منتصف ليل اليوم الإثنين

Shahid

أعلن نادي النصر السعودي أسعار تذاكر حفل استقبال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيقام غدًا الثلاثاء، على ملعب مرسول بارك، معقل العالمي.

النادي السعودي كان قد نجح في التعاقد مع الدون لمدة موسمين ونصف، في صفقة انتقال حر، ليبدأ تجربته الأولى في الوطن العربي في يناير الجاري.

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وأوضح الحساب الرسمي للعالمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن حفل تقديم كريستيانو سيبدأ في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء، بتوقيت الرياض، على يكون سعر تذكرة الحضور 15 ريال سعودي.

وطرح النادي العاصمي التذاكر عبر منصته الإلكترونية، موضحًا أن التذكرة تشمل حفل تقديم البرتغالي، مع حضور مران الفريق المفتوح بعده، على أن يذهب ريع الحفل بالكامل للعمل خيري، لصالح منصة إحسان.

يذكر أن رونالدو استقل طائرته الخاصة عصر اليوم الإثنين، ومنتظر وصوله للرياض في منتصف الليل.

Shahid