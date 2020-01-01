هوساوي يبدأ التأهيل ويُحدد موعد عودته للعب مع النصر

المدافع أجرى عملية جراحية حديثًأ

بدأ عمر هوساوي مدافع النصر تنفيذ برنامجه التأهيلي عقب إجرائه عملية جراحية لعلاج كسر إجهادي في الساق الأسبوع الماضي.

المدافع السعودي استغل توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر بسبب إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وأجرى العملية الجراحية المطلوبة لعلاج إصابته.

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وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هوساوي بدأ بالفعل تنفيذ برنامجه التأهيلي في إحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة السعودية الرياض تحت إشراف الطبيب البرتغالي في النصر بازيل روبيرو.

ومن المقرر أن يُواصل هوساوي برنامجه التأهيلي لمدة 4 أسابيع يخضع بعدها لفحص بأشعة الرنين المغناطيسي على موضع إصابته في عضلة الساق للاطمئنان على تطور الحالة وسير البرنامج العلاجي التأهيلي المخصص له.

وكان من المفترض أن يُجري هوساوي تلك العملية في الصيف القادم وبعد نهاية الموسم، إلا أن توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا جعلته وبالتنسيق مع الجهاز الطبي للنصر يُسارع في إجرائها حاليًا، كي يتمكن من العودة للتدريبات الجماعية قبل نهاية الموسم الجاري.