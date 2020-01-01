النصر يستعيد هوساوي والخيبري وينتظر تقرير مادو من الإمارات

أخبار جيدة للمدرب فيتوريا

يعود ثنائي النصر ،المدافع عمر هوساوي ولاعب الوسط عبد الله الخيبري، لتدريبات الفريق الجماعية اليوم الأحد عقب نهاية برنامجهما التأهيلي من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق خلال الفترة السابقة.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة عقب الفوز المثير على الشباب في الجولة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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وجاءت عودة اللاعبين في التوقيت المناسب، إذ يستعد النصر للسفر إلى الإمارات مساء اليوم لمواجهة العين في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ، وهي المباراة التي ستلعب دورًا حاسمًا في حسابات التأهل عن المجموعة.

النصر كان قد افتتح مشواره في البطولة بالتعادل مع السد القطري 2-2 في السعودية، فيما تعرض العين لخسارة صادمة وقاسية على ملعبه هزاع بن زايد أمام سباهان الإيراني بأربعة أهداف دون رد.

من جانب آخر، ينتظر الجهاز الفني للفريق السعودي بقيادة روي فيتوريا التقرير الطبي الخاص بمدافعه عبد الله مادو من الإمارات، حيث يتواجد اللاعب هناك منذ عدة أيام لمحاولة إيجاد حل لمعاناته من خشونة الركبة التي يُعاني منها منذ شهر تقريبًا.

كانت صحيفة الرياضية السعودية قد كشفت النقاب قبل عدة أيام عن توصية طبيب الفريق بإخضاع مادو لعملية تنظيف للركبة لعلاج آلامه التي يُعاني منها منذ أسبوعين، لكن تلك العملية ستُبعده عن اللعب مدة 6 أسابيع تقريبًا هي مدة الراحة والتأهيل.