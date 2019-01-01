لاعب أبها: هدفي في الفيحاء إهداء لعبدالرزاق حمد الله

أبها تعادل مع الفيحاء ورفع رصيده إلى ثماني نقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أهدى صالح آل عباس؛ لاعب أبها السعودي، هدفه في مرمى الفيحاء للمغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر، متمنيًا الرجوع للعالمي بشكل قوي.

أبها تعادل إيجابيًا أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل عباس، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "كنا نطمح للفوز، لكن الحمد لله نقطة أفضل من لاشيء، وسنعوض في القادم، تراجعنا كثيرًا لتقدمنا بهدف، وهو ما منح فرصة للفيحاء للتعادل".

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وأضاف: "أقدم كل ما أستطيع لأبها، أسعى لإثبات نفسي وتقديم نفسي للجميع".

وبسؤاله عن طريقة احتفاله بهدفه على طريقة رمي السهام، أوضح "احتفلت على طريقة حمد الله، وهدفي إهداء له، إن شاء الله أوفق في الفترة المقبلة وأعود للنصر قويًا".

📸|صور من احتفالية اللاعب #صالح_ال_عباس بعد احرازه الهدف الاول في مباراة #ابها_الفيحاء

عدسة / يوسف صالح pic.twitter.com/T6h6bpWNjE — نادي أبها السعودي (@abhaFC) October 20, 2019

صاحب الـ24 عامًا انتقل لأبها في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادمًا من النصر.

يذكر أن الفوز رفع رصيد رفاق آل عباس إلى النقطة الثامنة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة السادسة في المركز الـ13 بجدول الترتيب.