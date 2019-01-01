فيديو | بعد غياب أكثر من شهر - حمد الله يعود لهز الشباك

الهداف المغربي استعاد هوايته المفضلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استعاد المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، حاسة التهديف من جديد، بعدما نجح في هز شباك الرائد اليوم السبت.

العالمي يلاقي الرائد حاليًا على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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المغربي هز الشباك في الدقيقة 18 من عمر المباراة، بعدما استقبل عرضية من ضربة ركنية بأقدام بيتروس، واستغل حمد الله تشتيت خاطئ من مدافع الرائد، ليضع الكرة في الشباك.

وهذه هي المرة الأولى التي يسجل بها المغربي هدفًا من 16 سبتمبر الماضي، حيث أحرز هدفًا وقتها في مرمى السد القطري، في هزيمة فريقه بنتيجة 3-1، ضمن إياب ربع بنهائي دوري أبطال آسيا.

وخلال هذه الفترة خاض النصر مباراتين أمام الحزم، خسرها 1-0، ثم أمام الأهلي 0-0، لم يسجل بهما الهداف المغربي أي هدف.

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات، بينما يأتي الرائد في المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.