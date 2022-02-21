النصر ضد الهلال: مباشر لحظة بلحظة

النصر 1×2 الهلال

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76' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول سالم الدوسري يسجل ركلة الجزاء بنجاح ليتقدم الهلال في النتيجة

74' مصطفى غربال يقرر احتساب ركلة جزاااااااااااااااء للهلال، وبطاقة صفراء لأبو بكر لاعتراضه على قرار الحكم

الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو

73' ركلة جزاااااااااااااااااااااااء للهلال، بعد أن تعرض سالم الدوسري للدفع من قبل عبد الإله العمري

71' أووووووه خطيرة للنصر، فونيس موري يلعب عرررضية ولكن سعود عبد الحميد يتألق ويشتت الكرة قبل أن تصل للاعب النصر

70' ركلة حرة غير مباشرة للنصر، يلعبها بيتي مارتينيز ولكن سلمان الفرج يشتت الكرة لركنية

67' تبديل للنصر بخروج علي الحسن ودخول عبدلله الخيبري

61' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل للهلال، عرررضية من سعود عبد الحميد ورأسية من المهاجم النيجيري، يفشل الحارس وليد عبدلله في الإمساك الكرة لتسكن الشباك

تبديل للنصر بخروج جوناثان رودريجيز ودخول خالد الغنام

59' خطأ من لاعبي النصر، مرتدة للهلال، الكرة تصل إلى سالم الدوسري الذي يلعب عرررضية ولكن وليد عبدلله يمسك بالكرة

56' أوووووووووووه خطيررررررررة للنصر، مرتدة تصل إلى أبو بكر الذي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

55' عرررضية خطيرة من الجهة اليمنى للهلال ولكن فونيس موري يشتت الكرة

47' أووووووووه خطيررررة للنصر، مرتدة للفريق، الكرة تصل إلى أبو بكر الذي يتوغل ويسدد ولكن المعيوف يمسك بالكرة

بداية الشوط الثاني

نهااااية الشوط الأول بتقدم النصر على الهلال بهدف نظيف سجله تاليسكا

45' عرررضية من سعود عبد الحميد ولكن الدفاع يشتت الكرة

42' خطأ للنصر بعد تدخل قوي من سالم الدوسري على أنسيلمو

39' تسديدة من ياسر الشهراني ولكن الكرة بعيدة جدًا عن مرمى النصر

35' سيطرة من الهلال ولكن بدون أي خطورة على مرمى وليد عبدلله.. الفريق يعتمد بشكل كلي على عرضيات ياسر الشهراني من الجهة اليسرى

31' خطيررررة للشهراني ولكن تسديدة اللاعب تمر بسلام على مرمى النصر

30' أووووووووووووه تسديدة خطيرررررة من جوناثان ولكن الكرة تمر فوق القائم

24' بطاقة صفراء للاعب الهلال ياسر الشهراني بعد تدخل قوي على لاعب النصر أثناء إحدى الالتحامات الهوائية

18' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول الحكم مصطفى غربال يقرر احتساب الهدف للعالمي لأن الكرة تجاوزت الخط

15' أوووووووووووووووه، عرررضية من أبو بكر، تاليسكا يسد الكرة برأسه ولكن المعيوف يمسك بالكرة من على خط المرمى.. الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو ليتأكد إذا كانت تجاوزت الخط أم لا

8' ركنية للنصر، الكرة تصل إلى بيتي مارتينيز الذي يلعبها برأسه بالعرض وتصل إلى تاليسكا الذي يسددها برأسه ولكن الكرة تمر بعيدة عن مرمى الهلال

6' عررررررضية من سعود عبد الحميد ولكن وليد عبدلله يشتت الكرة لركنية قبل أن تصل إلى إيجالو

2' ضربة حرة غير مباشرة للنصر، الكرة تُلعب، ولكن المعيوف يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

علي الحسن - أنسيلمو

جوناثان رودريجيز - تاليسكا - بيبي مارتينيز

فينسنت أبو بكر

تشكيل الهلال:

التشكيل| 4-4-2

عبدلله المعيوف

ياسر الشهراني - جانج هيون سو - علي آل بليهي - سعود عبد الحميد

سالم الدوسري - جوستافو كويلار - سلمان الفرج - أندري كاريلو

موسى ماريجا - أوديون إيجالو

تأهل الزعيم إلى هذا الدور بعد أن تغلب على الرائد بهدفين نظيفين سجلهما فييتو وكاريلو، في حين أن العالمي كان قد صعد لربع النهائي بعد الفوز على الاتفاق بهدف نظيف سجله خالد الغنام.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر، والتي تقام ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك، وسيُلعب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود.