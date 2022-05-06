النصر ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

النصر 2×0 الشباب

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30' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول تاليسكا يسجل الهدف الثاني للنصر بعد أن سدد ركلة الجزاء بنجاح على يمين القرني

27' ركلة جزااااااااء للنصر السعودي

17' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول عبد الإله العمري يسجل الهدف الأول للنصر، ركنية للنصر يلعبها ماشاريبوف وتصل إلى العمري ورأسية قووية يفشل القرني في التصدي لها وتسكن المرمى

16' عررضية من النجعي ولكن دفاع الشباب يشتت الكرة لركنية

13' تسديدة قوووية من لوسيانو فييتو ولكن أمين بخاري يمسك بالكرة

9' بطاقة صفراء للاعب الشباب ندياي بعد تدخل قوي على أنسيلمو

5' سيطرة واستحواذ في بداية المباراة من جانب النصر

انطلاق المباراة

تشكيل النصر:

التشكيل| 4-2-3-1

أمين بخاري

منصور الشمري - علي لاجامي - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

الصليهمم - أنسيلمو

سامي النجعي - ماشاريبوف - خالد الغنام

تاليسكا

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-3-3

فواز القرني

فواز الصقور - إياجو سانتوس - حسان تمبكتي - متعب الحربي

ألفريد ندياي - باولينيو - إيفر بانيجا

كارلوس جونيور - هتان باهبري - لوسيانو فييتو

يتواجد النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 12 نقطة عن الاتحاد متصدر الترتيب، ويأتي خلف الهلال بنقطة ولكن العالمي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل الشباب الترتيب الرابع وفي جعبته 47 نقطة، ويسعى للفوز لتخطي النصر في جدول الترتيب.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لقمة مباريات الجولة بين الشباب والنصر، والتي تقام ضمن إطار مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري السعودي 2021/2022، وسيُلعب اللقاء على ستاد جامعة الملك سعود.