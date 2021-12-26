النصر ضد الحزم: مباشر لحظة بلحظة

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النصر × الحزم

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تشكيل النصر:

التشكيل| 4-4-2

وليد عبدلله

منصور الشمري - فونيس موري - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

خالد الغنام - عبدلله الخيبري - علي الحسن - سامي النجعي

فينسنت أبو بكر - جلال الدين ماشاريبوف

تشكيل الحزم:

التشكيل| 4-1-4-1

داوود السعيد

فهد العبيد - أليسون فيريرا - عبد الرحمن الدخيل - فرحان العازمي

أحمد الجويد

أولا جون - تياجو رودريجيس - سعود زيدان - ذعار العتيبي

كارلوس ستراندبيرج

أما الحزم فيتواجد في ذيل الترتيب برصيد 11 نقطة ويبحث الفريق عن الانتصار فقط إذا ما أراد الهروب من القاع وتحسين موقفه في جدول الترتيب، وسيحاول جاهدًا لتحقيق أول فوز له منذ ست جولات.

يتواجد النصر في المركز الخامس برصيد 20 نقطة، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الاتحاد الذي لعب مباراتين أقل من العالمي، ويسعى للفوز في مباراة اليوم حتى لا يتسع الفارق أكثر مع المتصدر ولتقليص الفارق بينه وبين ضمك ثاني الترتيب إلى 3 نقاط، والدخول في المنافسة بشكل أقوى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة النصر والحزم، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري السعودي، وستُقام المباراة على ملعب جامعة الملك سعود.