الذهبي السابق: هل تسلمت الإدارة النصر؟ وما فعله جونز يخرجه من المملكة نهائيًا

سعد آل مغني يثير الجدل بعدة تغريدات

أثار سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، جدلًا واسعًا ببعض تغريداته، إذ شكك في تسلم إدارة النادي الحالية برئاسة صفوان السويكت مهامها رسميًا، محذرًا من طرد حارس مرمى الفريق الإسترالي براد جونز من المملكة.

ذهبي النادي العاصمي السابق معروف بخلافاته مع إدارة النادي الحالية، بعدما اعتذر عن استكمال مهام منصبه، بداعي معارضته لصرفات مجلس السويكت.

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وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سؤال هل الإداره استلمت نادي النصر رسمي ام لا، لا يوجد نائب، لا يوجد مدير مالي، لا يوجد مدير تنفيذي، لم توزع المهام للاعضاء".

وأضاف: "السؤال الثاني هل النادي يوجد عليه ديون، وإذا عليه ديون تفصح هالاداره، لا يجون بعدين يقولون ما استلمنا النادي رسمي".

سؤال

هل الإداره

أستلمت نادي النصر رسمي

ام لا

لايوجد نائب لايوجد مدير مالي لايوجد مدير تنفيذي

لم توزع المهام للاعضاء

السؤال الثاني

هل النادي يوجد عليه ديون

واذا عليه ديون تفصح هالاداره

لا يجون بعدين يقولون ما استلمنا النادي رسمي — سعد آل مغني (@SAADmughni) July 6, 2020

ذهبي العالمي السابق تابع ناشرًا صورة لحارس مرم الفريق براد جونز: "هذي مخالفه، مكان عام، البس كمام، البس كمام، اللاعب نحتاجه، هالاداره غريبه، يتصورون مع اللعيبه في شبك بعارين، والان مع اكواب شاهي".

واختتم: "اللاعب يعتبر مقيم، عقوبة عدم لبس الكمام او اي من مخالفات الإجراءات الاحترازيه والتدابير الوقائيه هي ابعاده عن المملكه ومنع دخوله نهائيًا".

اللاعب يعتبر مقيم

عقوبة عدم لبس الكمام او اي من مخالفات

الإجراءات الإحترازيه

والتدابير الوقائيه

هي ابعاده عن المملكه

ومنع دخوله نهائيًا #فهمتوا_ياالاداره_القانونيه pic.twitter.com/yRL36W7cqi — سعد آل مغني (@SAADmughni) July 6, 2020

يذكر أن عديد التقارير الصحفية أكدت أمس الإثنين، أن إدارة النصر نجحت في تجديد عقد جونز لموسم آخر.

جونز كان قد انضم للفريق السعودي صيف 2018 وقد ساعده في تحقيق لقب الدوري السعودي موسم 2018-2019، ويؤدي هذا الموسم أداءً رائعًا، إذ حافظ على نظافة مرماه في 10 مباريات من إجمالي 21 خاضها في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ولم يتلق سوى 15 هدفًا.