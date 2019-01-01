التهابات الركبة تُبعد مادو عن تدريبات النصر الجماعية

النادي يتواجد في الإمارات حاليًا

حصل عبد الله مادو على إذن من الجهاز الطبي لنادي النصر السعودي للغياب عن التدريبات الجماعية في الإمارات، حيث يُقيم الفريق معسكرًا خارجيًا ستتخلله مباراة ودية مع شباب الأهلي الإماراتي في دبي يوم الخميس القادم 28 نوفمبر الجاري، استعدادًا لاستئناف المسابقات المحلية في السعودية والإمارات.

النصر خسر أمام الوحدة يوم الأحد الماضي ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقد خاض مادو المباراة واشتكى بعدها من آلام وتورم في موضع الإصابة في ركبته والتي تعرض لها خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير.

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وأوضى الجهاز الطبي للنصر بإعفاء مادو من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام ثم خضوعه لفحوصات بالرنين المغناطيسي للوقوف على مدى تحسن ركبته التي تجددت الالتهابات بها.

ورغم هذا القرار من الطبيب بازيل روبيرو إلا أنه قرر اصطحاب مادو وزملائه المصابين عبد الرحمن عبيد وحمد المنصور وعبد الله الخيبيري لمعسكر الإمارات الذي يمتد من اليوم حتى يوم الجمعة القادم لإخضاعهم لجلسات علاج وتأهيل على فترتين صباحية ومسائية.

وسيُحدد الطبيب البرازيلي خلال الساعات القادمة مدة غياب العبيد والخيبري المتوقعة بعدما تعرض الأول لإصابة عضلية في عضلة الساق الخلفية والثاني في عضلة الفخذ الخلفية خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير.