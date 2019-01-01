ماجد ناصر: المدرب طلب مني لوم الحكم على الخسارة، لكن شباب الأهلي خسر بنفسه

خسر شباب الأهلي مباراة ديربي دبي أمام النصر في الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي، حارس المرمى ماجد ناص يتحدث عقب الخسارة

برأ ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي ساحة الحكم من خسارتهم أمام النصر في خامس جولات دوري الخليج العربي، مؤكدًا أن فريقه خسر بنفسه بإهداره الكثير من الفرص السهلة والتوتر والتسرع الذي لعب به.

ولعب شباب الأهلي مباراة جيدة جدًا خاصة في الشوط الأول، لكنه خرج خاسرًا بهدف ألفارو نيجريدو، وقد شهد اللقاء الكثير من التوتر والعصبية من الطرفين ولم يخرج دون استخدام الحكم للبطاقة الحمراء، والتي ظهرت في وجه ليوناردو دا سيلفا عند الدقيقة الـ76 لاعتدائه بالدهس على المنافس.

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ماجد ناصر بدأ تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية بتهنئة النصر على انتصاره والتأكيد على أن عودته للانتصارات في صالح المنافسة على اللقب.

مضيفًا "أبارك للنصر على الفوز، وأبارك لأنفسنا أيضًا لأننا لعبنا جيدًا".

اللاعب الإماراتي انتقل للحديث عن الحكم الذي أثار الكثير من الجدل، قائلًا "لاحظنا من بداية المباراة أن الحكم ارتكب عدة أخطاء، لا أقول أنه غير منصف لكنه في النهاية بشر ويُخطئ".

"نحن خسرنا مع هذا الحكم 5 مباريات تقريبًا، لكني لا أقول أننا خسرنا بسبب الحكم بل خسرنا بأنفسنا بسبب إهدارنا للفرص، وليوناردو ما كان يجب أن يقوم بما فعله. في النهاية نحن سنتعلم مما حدث ومازلنا في المنافسة".

وأتم ماجد ناصر حديثه بالكشف عما دار بينه والمدرب رودولفو أروبارينا قبل إدلائه بتصريحاته، قال "المدرب طلب مني وضع اللوم على الحكم في تلك الخسارة، لكن اللوم ليس عليه بصراحة، أحيانًا أخطئ أنا في المباراة فهل أكون الملام على الخسارة؟ الحكم أخطأ صحيح اليوم لكن نحن ننزل الملعب ونحن ندرك أنه قد تكون هناك أخطاء تحكيمية ضدنا".