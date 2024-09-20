"سأتخذ القرارات المناسبة وهذا هدفي الأكبر مع النصر!" .. ستيفانو بيولي يعلن نهاية عصر لويس كاسترو

الإيطالي يرفع راية التحدي مبكرًا..

أعرب الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الاتفاق، مساء اليوم الجمعة.

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النصر فاز (3-0) على مستضيفه الاتفاق، في أول مباراة تحت قيادة بيولي، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وأعلن بيولي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه لن يعتمد على أسلوب المدربين السابقين في النصر، وآخرهم البرتغالي لويس كاسترو؛ قائلًا: "كل مدير فني يحب أن يكون له بصمته.. وهذا ما سأفعله".

وأشار المدير الفني الإيطالي، إلى أنه وجد رغبة كبيرة من لاعبي العالمي؛ من أجل تحقيق الانتصارات، والعودة إلى منصات التتويج من جديد.

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وشدد سيفانو بيولي على أن النصر مليء بالمواهب الرائعة، ولاعبين يملكون إمكانات كبيرة؛ لافتًا إلى أنه يعرف حجم التحديات التي تنتظره، وسيعمل على اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة.

وكشف بيولي عن أنه جاء إلى النصر للتتويج بالألقاب، مؤكدًا على أن هدفه الأكبر؛ هو الحصول على كافة البطولات التي ينافس عليها الفريق الأول، في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن النصر أقال كاسترو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم؛ بعد العديد من النتائج السيئة، آخرها التعادل (1-1) مع الشرطة العراقي، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي.