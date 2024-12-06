"نحن متورطون" .. النصر يرغب في التخلص من ساديو ماني ولكن!

اللاعب يقدّم مستويات سيئة مع النصر آخرها في كلاسيكو الاتحاد..

منذ الميركاتو الصيفي الماضي، والعديد من التقارير المحلية والعالمية تؤكد على رغبة نادي النصر السعودي، في "التخلص" من النجم السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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ماني كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي - حسب التقارير -، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن الصفقة توقفت في "اللحظات الأخيرة".

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ويبدو أن رغبة "التخلص" من اللاعب، لا تزال موجودة لدى مسؤولي العالمي؛ وذلك حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عايض السعدي، نقلًا عن ما اسماه مصدر رسمي في النادي.

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السعدي نقل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن المصدر الرسمي النصراوي؛ تأكيده على أن مسؤولي النادي لا يرغبون في استمرار ماني، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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نفس المصدر كشف عن أن النصر لا يستطيع "التخلص" من ساديو ماني، رغم هذه الرغبة؛ قائلًا: "نحن متورطون في عقده".

وكان ماني البالغ من العمر 32 سنة، قد انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الألماني بايرن ميونخ، في صفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو؛ وبعقد لمدة 3 سنوات حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن النجم السنغالي لم يقدم المستوى المأمول منه مع النصر؛ حيث سجل 24 هدفًا وصنع 16 آخرين، خلال 68 مباراة رسمية في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.