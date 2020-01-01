فيتوريا: أعيش في عالم غريب لا خبرة لي فيه

مدرب النصر يحلل الأوضاع الحالية

تحدث البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، عن حياته في الحجر المنزلي، مشيدًا بطريقة المملكة السريعة في التعامل مع الأحداث.

الحياة الطبيعية في المملكة توقفت منذ منتصف مارس الماضي، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف أنحاء العالم بشكل سريع.

وقرر وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي بالكامل وكذلك تدريبات الفرق حتى إشعار آخر، مع قرارات الحكومة بفرض حظر التجول لعدد من الساعات في اليوم، مع اعتماد حظر كامل في عدد من المدن.

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وقال فيتوريا، خلال تصريحاته لصحيفة "ابولا" البرتغالية: "مر قرابة شهر على آخر مرة ذهبت فيها إلى نادي النصر، وقتها كنا نستعد لمباراة مهمة، كنا سنخوض الحصة التدريبية الأخيرة لنا قبل السفر إلى جدة، حيث نخوض مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن في تمام الساعة الثالثة عصرًا و22 دقيقة، أُصدر قرار إيقاف كافة الأنشطة الرياضية بالمملكة".

وأضاف: "بعد أن أنهيت اجتماعي مع اللاعبين لتوضيح خطتنا للمرحلة المقبلة، استقليت سيارتي وذهبت إلى منزلي، وفجأة دخلت في عالم آخر، عالم غريب لا خبرة لي فيه، لا أتذكر أنني عشت في مثل هذه الأجواء من قبل".

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مدرب العالمي تابع: "في الوقت الذي كانت تنظر به البرتغال لما يحدث وكأنه سراب أو شيء يحدث للآخرين فقط، كانت المملكة السعودية سباقة، كان ما يحدث غير واضحًا وكنت أسأل لماذا تسير الإجراءات هنا بهذه السرعة، فقد تم عزل عدد من المدن ثم إيقاف المدارس ومراقبة المطارات وفرض حظر التجول، كل هذا حدث في غضون أسبوع فقط، هنا شعرت بمعنى القيادة واتخاذ القرار، ربما لأن المملكة بلد ذات قدرة مالية عالية، فقد أتقنوا التعامل، ربما كانوا يتوقعون ما قد يحدث".

واستطرد: "ما الفائدة من التفكير في الرياضة والناس يموتون كل يوم بهذا الفيروس؟، الرياضة أصبحت ثانوية، الأهم الآن هو إنقاذ الأرواح، وقد حان الوقت لتقدير ما لدينا، وأن ننتهز الفرصة لقضاء مزيد من الوقت مع أسرنا، وعلينا التحلي بالصبر".

واختتم: "قد لا تعود الحياة لما كانت عليه من قبل، لكنني متأكد من أننا نستفيد الكثير من هذه الفترة، علمنا الآن أن الحرية كالذهب، والأسرة هي الركيزة الأساسية إلى الأبد، ربما سيكون المستقبل صعبًا، لكنه متوقف على رؤيتنا لهذه الفترة، قد لا نتمكن من السيطرة على الفيروس، لكن رد فعلنا في أيدينا، دعونا نمتلك القوة ونفكر بشكل إيجابي دائمًا".

يذكر أنه بحسب التوقعات فمن المقرر أن تعود الفرق السعودية لتدريباتها في يوليو المقبل، على أن يتم استئناف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس.