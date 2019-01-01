النصر يستعيد هزاع سالم ويفقد راشد عمر للإصابة

الفريق يُواصل استعداداته لاستئناف الدوري الإماراتي

يُواصل النصر استعداداته الجادة لمواجهة الظفرة يوم السبت القادم ضمن الجولة الأخيرة من كأس الخليج العربي الإماراتي، وهي المباراة التي ستحسم صعود الفريق لدور الـ8 من البطولة أو خروجه منها.

النصر يمتلك 5 نقاط حاليًا في المركز الخامس فيما يتواجد الظفرة ثالثًا بـ7 نقاط وهو ذات رصيد الجزيرة في المركز الرابع، ويتأهل أصحاب المركز الأربعة الأولى لربع نهائي البطولة مما يعني أن الفوز فقط هو وسيلة العميد للتأهل.

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واستعاد النصر لاعبه هزاع سالم بعد تعافيه من الإصابة العضلية التي تعرض لها على مستوى العضلة الأمامية وحرمته من اللعب أمام اتحاد كلباء الأسبوع قبل الماضي، ولكنه في المقابل فقد لاعبه راشد عمر لتعرضه لتمزق عضلي خلال المباراة الودية التي خاضها الفريق الإثنين الماضي ضد كواترو استعدادًا لمباراة الظفرة.

من جانب آخر، كشف النادي الذي يتخذ من دبي مقرًا له يوم أمس وخلال مؤتمر صحفي بقاعة كبار الشخصيات باستاد آل مكتوم تفاصيل مشروعه الاستثماري الجديد الذي بدأ بتنفيذه مؤخرًا، وهو عبارة عن 4 مبانٍ سكنية ومحلات تجارية في منطقة عود ميثاء في دبي.

ويتضمن المشروع الجديد الذي تستغرق مدة إنجازه 24 شهرًا 400 شقة و 24 محلًا تجاريًا على مساحة 9460 مترًا مربعًا بتكلفة 300 مليون درهم.

ووجه أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي الشكر إلى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي النصر نائب حاكم منطقة دبي وزير المالية على دعمه اللامحدود وتوجيهاته التي جعلت نادي النصر رائدًا في مجال الاستثمار.

مضيفًا حسبما نقلت صحيفة البيان "تأتي سلسلة المشاريع الاستثمارية التي أطلقناها ضمن رؤية حكومتنا الرشيدة واستعدادًا لرفع الدعم الحكومي بشكل جزئي عن أندية دبي بنهاية 2023، وعملًا بتوجيهات سمو رئيس النادي تم إنشاء شركة النصر للاستثمار التي قطعت أشواطًا كبيرة في تنفيذ محفظة استثمارية كبيرة من بينها هذا المشروع الجديد الذي نعلن عن بداية تنفيذه اليوم".