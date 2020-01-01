إصابة لاعب النصر بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت الإصابة بعد فحوصات اليوم

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر السعودي فرج الغشيان المعار إلى القادسية إصابته بقطع في الرباط الصليبي، سيغيب على أثره عن الملاعب لمدة تتجاوز الستة أشهر.

اللاعب صاحب الـ20 عامًا أحد أبرز الوجوه الواعدة في النصر وقد أعير للقادسية بداية الموسم الجاري وحتى نهايته ضمن صفقة انتقال خالد الغنام للفريق العاصمي، وقال الغشيان آنذاك أنه فضل الرحيل للحصول على فرصة جيدة للعب خاصة بعدما خرج من حسابات الفريق الأول الذي يقوده المدرب روي فيتوريا.

وقد خاض الغشيان الذي يلعب في خط الوسط مع القادسية في دوري الدرجة الأولى السعودي هذا الموسم خمس مباريات سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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وتعرض اللاعب لإصابة قوية خلال مباراة الجولة الـ33 من البطولة مساء الأربعاء الماضي، والتي جمعت القادسية مع الشعلة وانتهت بفوز الفريق 3-2.

وأجرى الغشيان عددًا من الفحوصات الطبية اليوم الجمعة أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي مما يُعد ضربة قوية لآمال اللاعب في التحسن والتطور والعودة لتمثيل النصر.