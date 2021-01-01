طلبكم مرفوض .. خطاب من الاتحاد الآسيوي إلى النصر

العالمي ينافس ضمن المجموعة الرابعة رفقة السد والوحدات

قوبل طلب نادي النصر السعودي بالرفض من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والخاص بمباريات الفريق في دوري أبطال آسيا 2021.

البطولة القارية ينطلق دور المجموعات منها في منتصف أبريل الجاري، إذ تستضيف المملكة السعودية مباريات المجموعات الأولى والثالثة والرابعة، إذ تقام بنظام البطولة المجمعة.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن خطاب الاتحاد القاري حمل رفض طلب العالمي بتأخير انطلاق مبارياته إلى الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت الرياض.

وأكد الاتحاد الآسيوي في خطابه أن مباريات النصر ستقام في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب مرسول بارك، كما هو محدد مسبقًا.

يذكر أن العالمي يقع ضمن المجموعة الرابعة، إذ سيستهل مشواره بملاقاة الوحدات الأردني في 14 من الشهر الجاري ثم السد القطري في يوم 17، على أن تقام المباراتا الإياب يومي 26 و29 من الشهر ذاته.

وكان النصر قد وصل لقبل نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال، قبل أن تتم الإطاحة به بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني.

وتقدم العالمي وقتها باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الآسيوي عقب المباراة، مطالبًا بإعادة اللقاء، بداعي عدم قانونية مشاركة عدد من لاعبي الفريق الإيراني، في ظل قرار مسبق من الاتحاد الدولي بمنعه من قيد لاعبين جدد، لكنهم شاركوا في اللقاء، وهو الاحتجاج الذي قوبل بالرفض.