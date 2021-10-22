"النصر حقق في آسيا ما لم يستطع الهلال تحقيقه بتاريخه"

حديث ساخن جدًا بين الجماز والغامدي

وجه الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز سؤالًا مثير للجدل، بشأن عدم تحقيق النصر للقب دوري أبطال آسيا من قبل، ليلقى ردًا ساخنًا من جانب الإعلامي محمد الغامدي على تصريحاته.

الهلال انتصر على النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

"في حال تتويج الهلال باللقب سيعادل رقم الاتحاد الزعيم الآسيوي"

خلال حديث ساخن عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة 24 الرياضية، قال الجماز: "المشجع النصراوي أن يوجه سؤال مهم، بغض النظر عن كل شيء، متى يحقق النصر البطولة الآسيوي، هل يستطيع إعلامي نصراوي أن يرد على سؤالي؟".

ورد الإعلامي محمد الغامدي على سؤال الجماز قائلًا: "النصر حققها، توج بكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر في عام واحد، هو الأمر الذي لم يحققه الهلال من قبل".

الغامدي واصل حديثه قائلًا: "النصر وصل إلى كأس العالم للأندية، وبعد 19 عامًا ومشوار طويل، وانتهاء حقبة زمنية بانتهاء جيل وبدء جيل جديد، وصل الهلال إلى المونديال".

وختم عبد الرحمن النقاش الساخن بينه وبين الغامدي قائلًا: "وجهة نظري أن النصر ليس منافسًا للهلال، هو غريم جغرافي فقط"، وهو الأمر الذي لاقى اعتراضًا من الغامدي، ولكن تدخل مقدم البرنامج وأنهى الحديث.