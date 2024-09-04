"لاصق على قمصان اللاعبين!" .. صورة تحرج النصر وتورط جويدو فينجا أمام الجماهير مجددًا

ماذا يحدث داخل نادي النصر؟!..

جدل كبير صاحب مباريات نادي النصر السعودي "الودية"، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بسبب "قمصان" الفريق الأول لكرة القدم.

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بعض لاعبي النصر ظهروا بقمصان لا يوجد عليها شعار النادي، على هامش المباريات الودية للفريق الأول؛ الأمر الذي دفع الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل.

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الصرامي قال وقتها إن الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، قم بشراء ملابس باللونين الأصفر والأزرق من "المحلات التجارية"؛ بسبب تأخر الشركة الراعية في توريد قمصان الفريق الأول.

ولم تمر سوى فترة قليلة على هذه الواقعة الغريبة والمثيرة للجدل؛ حتى تفجرت أزمة "قمصان" جديدة داخل قلعة العالمي، وهذه المرة في الفئات السنية للنادي.

صورة انتشرت بقوة مساء اليوم الأربعاء، للاعبي فريق الشباب بنادي النصر، وهم يضعون "لاصق" على قمصانهم، قبل إحدى المباريات.

وضع هذا "اللاصق"؛ يأتي من أجل إخفاء شعار الراعي القديم، حيث يرتدي اللاعبون قمصان الموسم الماضي 2023-2024، لعدم حصولهم على القمصان الجديدة للعام الرياضي الحالي - حتى الآن -.

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وهذه الواقعة قد تكون بمثابة المسمار الأخير في نعش فينجا؛ الذي يتعرض بالفعل لـ"هجومٍ عنيف" من الجماهير النصراوية، التي تشاهد تراجع النادي على المستويين الإداري والفني، في عهده.