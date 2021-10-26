النصر يمر بفترة صعبة محليًا وقاريًا

يمر جمهور نادي النصر السعودي بفترة صعبة للغاية بعد انتكاس فريقهم على المستوى القاري والمحلي، ليظهروا باكيين خلال المساحات، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

انتكاسة قارية ومحلية:

العالمي تمت الإطاحة به من دوري أبطال آسيا، في 19 من أكتوبر الجاري، على ملعبه مرسول بارك، بالخسارة أمام جاره الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، بدور نصف النهائي.

وكان يأمل النصراويون الصعود للنهائي، في محاولة للتتويج بأول لقب في تاريخ النادي بدوري الأبطال.

وبعدها بأيام، سقط العالمي محليًا بالهزيمة أمام الاتفاق بهدف نظيف، على مرسول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حاليًا يحتل النصر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن الصدارة، وله مباراتين مؤجلتين.

"كفى تسجيلًا لبكاء النصراويين"

الإعلامي الرياضي سطام الثقيل طالب جمهور الفرق الأخرى بالتوقف عن تسجيل المقاطع التي يبكي بها جمهور النصر، خلال المساحات، معتبر ذلك أمرًا يدمي القلب.

وكتب الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا ضد تسجيل بكاء بعض النصراويين في المساحات، وضد بث مقاطعهم في تويتر لان سماع صوت رجل يبكي من أجل كورة يدمي القلب ويسيل المآقي".

جماهير الفرق الأخرى، خاصةً الهلاليين، يقومون بتسجيل هذه المقاطع من أجل السخرية من بكاء جماهير الجار، والتلاسن فيما بينهم.

أنا ضد تسجيل بكاء بعض النصراويين في المساحات



وضد بث مقاطعهم في تويتر لان سماع صوت رجل يبكي من أجل كورة يدمي القلب ويسيل المآقي — سطام الثقيل (@sattamalthqil) October 26, 2021

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