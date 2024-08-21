النصر يجهز عرضًا بـ"208 ملايين ريال وراتب ضخم" لضم بطل ألمانيا

جديد ميركاتو نادي النصر..

رصد مسؤولو نادي النصر السعودي، بقيادة المدير الرياضي الإسباني فيرناندو هييرو، صفقة عالمية "مهمة"؛ في محاولة لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية، بشكل رسمي.

النصر اكتفى بصفقة أجنبية وحيدة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بـ"التعاقد" مع الحارس البرازيلي بينتو، إلى جانب ضم الظهير الأيسر السعودي الشاب سالم النجدي.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبيرج، عن رغبة قوية من الإدارة النصراوية؛ للتعاقد مع النجم البوركيني إدموند تابسوبا، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني.

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بليتنبيرج كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر مستعد لدفع مبلغ 50 مليون يورو "208 ملايين ريال سعودي"، إلى نادي باير ليفركوزن؛ لحسم الصفقة.

وأوضح الإعلامي الرياضي الشهير، أن النصر خصص ميزانية تُقدر بـ20 مليون يورو "83 مليون ريال سعودي"، كراتب سنوي للمدافع البوركيني؛ حال الموافقة على الانضمام إلى الفريق الأول، في صيف العام الحالي.

وعلى الرغم من ذلك.. شدد فلوريان بليتنبيرج على أن النصر، لم يقدم عرضه الرسمي إلى بطل الدوري الألماني - حتى الآن -، مع رغبة مبدئية من تابسوبا، بالبقاء في صفوف فريقه الحالي، خلال الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

جدير بالذكر أن إدموند تابسوبا البالغ من العمر 25 سنة، يلعب في صفوف باير ليفركوزن منذ يناير 2020، عندما انضم إليه قادمًا من نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي؛ حيث سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 184 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.