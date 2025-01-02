قرار لا رجعة فيه .. النصر يحسم موقفه من "بيع" إيمريك لابورت في الشتوية

اللاعب تعرض لانتقادات بسبب سوء مستواه مع النصر قبل أن يتألق مؤخرًا..

حسم مجلس إدارة نادي النصر، موقفه من "بيع" عقد إيمريك لابورت، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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العديد من التقارير العالمية تحدثت في الأيام القليلة الماضية، عن إمكانية "رحيل" لابورت من النصر، وعودته إلى الملاعب الإسبانية مجددًا، أو الانتقال إلى الدوري التركي.

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وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، عن أن مجلس إدارة النادي، لن ينظر إلى أي عروض مقدمة للابورت، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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العصيمي أكد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، أن النصر بحاجة إلى مدافعه الإسباني البالغ من العمر 30 سنة، ولن يغيّر قراره بشأن استمرار اللاعب مع الفريق الأول لكرة القدم، أبدًا.

إيمريك لابورت انضم إلى النصر في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وبعقد لمدة 3 سنوات، حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن لابورت لعب 56 مباراة رسمية مع النصر، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 7 أهداف وصانعًا آخر.