فيتوريا: النصر يستهدف الفوز بدوري أبطال آسيا

المدرب يتحدث عن استئناف البطولة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي رسالة واضحة لجميع الأندية المتنافسة في دوري أبطال آسيا، مفادها أن اللقب القاري هو أحد أهداف فريقه هذا الموسم.

ويستعد بطل السعودية لاستئناف مشواره في البطولة بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم غدٍ الإثنين في ذهاب ثمن النهائي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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وأكد المدرب البرتغالي أنه يدخل مواجهة الوحدة بهدف تحقيق الانتصار، مضيفًا "أمامنا غدًا مباراة صعبة واستعدينا لها بهدف واحد وهو الفوز".

"دوري أبطال آسيا هدف لنا، لاعبونا يشعرون بمدى أهمية هذه البطولة وسندخل كل مبارياتنا لتحقيق الانتصار. الموسم الماضي كان هدفنا هو الدوري، لكننا نستهدف كل البطولات هذا الموسم".

يُذكر أن النصر سيفتقد خلال مواجهة الوحدة للثنائي عبد العزيز الجبرين وعبد الرحمن العبيد للإصابة.