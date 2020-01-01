نجم النصر السابق يهاجم فيتوريا والحلافي: متأكد أن عندك ضمير؟
شن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، هجومًا حادًا على البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، عقب الهزيمة أمام الهلال في ديربي الرياض.
العالمي تلقى الهزيمة في الكلاسيكو بثنائية نظيفة، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل الثنائية الفرنسي بافيتمبي جوميس "ضربة جزاء" وصالح الشهري في الدقيقتين 61 و90، بينما تم إلغاء هدف للنصر سجله المغربي عبد الرزاق حمد الله، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وخرج فيتوريا بعد المباراة مؤكدًا أن راضٍ عن عمله مع الفريق، ومشيدًا بما قدمه فريقه، وإن كان أكد أن هناك بعض القصور. (طالع تصريحاته كاملة)
وكتب الهريفي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقًا على هذه التصريحات: " ديربي متوسط المستوى، لم يظهر الهلال بالمستوى المأمول منه رغم جاهزيته، وفي ظل ظروف النصر من غيابات لها مسبباتها من كورونا واصابات وعدم تجانسه اشوفه خسر بشرف وكان الافضل، مبروك للهلال وحظ احسن في قادم الايام للنصر".
وأضاف: " اجل ضميرك مرتاح من عملك..!!، اقل عمل واسوء تخطيط لعمل في موسمين ونصف تسببت في اصابات وضعف في كل شي، يارجل اجازاتك حكاية والامور الفنية حكاوي، انت متأكد فيك ضمير ...!!؟".
اجل ضميرك مرتاح من عملك..!!— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 23, 2020
اقل عمل واسوء تخطيط
لعمل في موسمين ونصف تسببت
في اصابات وضعف في كل شي يارجل اجازاتك حكاية والامور الفنية حكاوي
انت متأكد فيك ضمير ...!!؟
وانتقد الهريفي كذلك اجتماع لاعبي العالمي في وسط الملعب عقب نهاية المباراة، للاستماع إلى نصائح وجهها حمد الله للاعبين، إذ استطرد نجم العالمي الأسبق: " لدي سؤال ياليت الاستاذ عبدالرحمن الحلافي يجاوبني عليه، وش لزوم الاجتماع في وسط الملعب أمام الناس وش المرجووو والهدف منه..!!، ليه ماكان في غرفة الملابس او في اليوم الثاني للمباراة ...!!!!؟".
لدي سؤال ياليت الاستاذ— فهد الهريفي (@Fahadalhurifi) November 23, 2020
عبدالرحمن الحلافي يجاوبني عليه
وش لزوم الاجتماع في وسط الملعب
أمام الناس وش المرجووو والهدف منه ..!!
ليه ماكان في غرفة الملابس
او في اليوم الثاني للمباراة ...!!!!؟
يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، بينما يأتي العالمي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.