ذهبي النصر السابق يفتح النار على إدارة السويكت: ضعفاء وهذا الرباعي لا يليق بالعالمي

سعد آل مغني ينتقد روي فيتوريا ولاعبي النصر والإدارة

شن سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السابق، هجومًا حادًا على إدارة النادي برئاسة صفوان السويكت، واصفًا إياها بالضعيفة، مطالبًا برحيل الرباعي عن الفريق.

الهلال ضرب العالمي على أرضه، بملعب الملك فهد الدولي، برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من بداية الموسم، نقول للإدارة الضعيفة النصر يحتاج قلب دفاع وظهير أيسر، هوساوي والعمري والماس والعبيد غير كفو يرتدون شعار النصر، أهداف الهلال أخطاء دفاعية من هوساوي وشلته العمري والعبيد".

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وأضاف: "قايلكم فيه مشاكل بين المدرب والإدارة لم يصدق أحد هذي تغييرات بالله، فيتوريا خربها خربها، بسبب المشاكل والضحية الجماهير وتكتم الإعلام عن هذه المشاكل، مالي دخل من بداية الموسم وأنا أقول هالإدارة بتضيعنا".

قايلكم فيه مشاكل

بين المدرب والاداره

لم يصدق احد

هذي تغيرات بالله

فيتوريا خربها خربها

بسبب المشاكل

والضحيه الجماهير

وتكتم الاعلام عن هذه المشاكل — سعد آل مغني (@SAADmughni) August 5, 2020

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأزرق إلى النقطة 54 منفردًا بالصدارة، بفارق تسع نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.

وكان آل مغني قد توعد إدارة صفوان السويكت بالرحيل حال الهزيمة في الكلاسيكو، مؤكدًا أن العواقب ستكون وخيمة. (طالع التفاصيل)