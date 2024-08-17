فيديو | بعد رباعية الهلال .. رد فعل جويدو وهييرو أثناء مشاهدة كارثة النصر في نهائي السوبر

الهلال يكتسح النصر (4-1) في نهائي السوبر..

تلقى فريق الكرة بنادي النصر، خسارة قاسية أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، والذي أقيم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، ليخسر فرصة التتويج بأولى بطولة رسمية يشارك فيها خلال الموسم الجديد.

ورصد الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، لقطة عقب نهاية المباراة، لنقاش خاص بين الرئيس التنفيذي للنصر، جويدو فينجا، والمدير الرياضي فيرناندو هييرو، بعد خسارة كأس السوبر.

وعادت جماهير النصر لشن هجوم كبير ضد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، عقب نهاية المباراة، في ظل استمرار سيناريو الأخطاء الدفاعية الفادحة التي كلّفت الفريق رباعية هلالية، كما طالبت الجماهير بالإطاحة بعدد من الأسماء، مثل كاسترو والرئيس التنفيذي جويدو قبل انطلاق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي.

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ومع خسارة لقب كأس السوبر السعودي، بات النصر في انتظار 3 استحقاقات قادمة خلال موسم 2024-2025، حيث يشارك في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر محل جدل كبير طوال الفترة الأخيرة، على خلفية نتائج الفريق، تحت قيادة كاسترو، خلال مبارياته التجريبية في معسكرات الإعداد للموسم الجديد، حيث خاض الأصفر 8 مباريات ودية، حقق خلالها فوزًا وحيدًا، مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.