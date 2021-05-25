"النصر أولًا في البطولات والعالمية ثم يلحق به الهلال"

الجدل والمشاحنات دائرة بين جمهور الهلال والنصر

أوضح هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، أن العالمي تاريخيًا هو من بدأ حصد البطولات والوصول للعالمية قبل غريمه التقليدي الهلال، مشددًا على أن هذا تاريخ وليس لمجرد أنه ابن فارس نجد، ومشيدًا بالتنافس بين كلا الفريقين عبر التاريخ.

الزعيم توج قبل يومين بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ17 في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حصد 58 نقطة من 29 مباراة.

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وتدور المناقشات بين الجماهير خلال الفترة الحالية بين عدد بطولات كلا الناديين ومن وصل أولًا، إذ يتباهى الهلاليون بحصده 62 بطولة، فيما يرى النصراويون أنهم حصدوا 17 بطولة دوري محلي فقط، واحتاج الزعيم لسنوات للوصول لرقمهم.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "النصر في صدارة الاولويات، تصدر عدد بطولات الدوري 17 دوري لاكثر من 63 سنة، ولحق به المنافس لهذا اللقب بعد كل هذه السنوات، النصر وصل للعالمية كاول نادي وحافظ على هذا اللقب 20 عام، ثم بعدها لحق به المنافس، النصر والمنافس دائماً وابداً في تنافس وهذة احدى جماليات كورة القدم".

وأضاف: "كلامي للتاريخ وليس لاجل النصر وا و اي نادي آخر، نتحدث عن التاريخ الحقيقي ! بكل شموخ !، لانها الحقبة التي كتب فيها إسم الكبار !، نتحدث عن التاريخ ... لاننا من اهله !".

نجم العالمي اختتم: "لايهمنا من يغالط لان التاريخ يكتب نفسه، ابو حيدركرداش النفيسخ، سعد وناصر الجوهر، عثمان بخيب ،،،الدنيني، ممدوح بن سعود ،،، جوهر مرزوق، مبروك التركي ،،، الشبيكي، القباع ،،،بن صليح ،،، العبدلي ابوعيد، يعتبرون اصحاب الشعلة النصراويةومفتاح التاريخ، شهد لهم العصر والجمهور بهذا التاريخ العظيم".

النصر في صدارة الاولويات

تصدر عدد بطولات الدوري ١٧دوري

لاكثر من ٦٣ سنة

ولحق به المنافس لهذا اللقب

بعد كل هذا السنوات



النصر وصل للعالمية كاول نادي

وحافظ على هذا اللقب ٢٠ عام



ثم بعدها لحق به المنافس

النصر والمنافس دائماً وابداً

في تنافس وهذة احدى جماليات

كورة القدم 💛💙 — هاشم سرور (@Hashem_S6) May 25, 2021

يذكر أن النصر يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، مع بقاء مباراتين له على نهاية الموسم.