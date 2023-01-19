بعد ليلة موسم الرياض .. رونالدو: سعيد بالأهداف ومواجهة أصدقائي القدامى

كريستيانو أحرز هدفين في شباك كيلور نافاس من أصل أربعة سجلها فريق نجوم الهلال والنصر

Shahid

تقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد نجوم الهلال والنصر في كأس موسم الرياض، الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بصدر رحب، معربًا عن سعادته بالعودة لهز الشباك من جديد.

الدون خسر أول مباراة له في السعودية أمس الثلاثاء، أمام الفريق الباريسي بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد الملك فهد الدولي.

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أحرز رونالدو الهدف الأول والثاني للفريق السعودي، فيما سجل جانج هيون سو وأندرسون تاليسكا الثالث والرابع، أما أهداف الخصم أحرزها ليونيل ميسي، سيرخيو راموس، كيليان مبابي، ماركينيوس هوجو إيكيتيكي.

وعقب المباراة، كتب رونالدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سعيد جدًا بالعودة للملعب وإحراز ه الأهداف!!، ومن الجيد رؤية بعض أصدقائي القدامى!".

يذكر أن هذا اللقاء هو الأول الذي يجمع بين رونالدو وميسي منذ ديسمبر 2020، وقتما تقابل يوفنتوس وبرشلونة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

Shahid