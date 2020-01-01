المشرف العام في النصر يطالب بالصمت ونسيان الدوري السعودي

الحلافي يتحدث عن خطط استكمال وحسم لقب الدوري السعودي

طالب عبد الرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بنادي النصر الجميع بالصمت والكف عن محاولة إيجاد الطريقة الأفضل لإنهاء الدوري السعودي، مشددًا على ضرورة نسيان هذا الأمر تمامًا الآن والتركيز على صحة الإنسان والخطر المعرض له بسبب فيروس كورونا.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد أوقفت النشاط الرياضي وضمنه دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حتى إشعار آخر ضمن إجراءات الحكومة السعودية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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الحلافي أبدى دهشته من النقاشات الدائرة حول إيجاد الآلية المناسبة لإكمال أو حسم لقب الدوري السعودي، والذي يتصدر جدول ترتيبه حاليًا الهلال بفارق 6 نقاط عن النصر.

مضيفًا لصحيفة الرياضية "اسكتوا، واتركوا هذه النقاشات، لا ألقاب ولا كرة قدم ولا منافسات تهم الآن، ما يهم هو الإنسان، كما قال رجل البلاد وقائدها خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله".

أضاف " أطالب بالابتعاد عن الأطروحات والتوصيات ذات الميول الخاصة، فنحن نعيش في مرحلة حرجة في وطننا الغالي، وعلينا تحمُّل المسؤولية".

وأوضح الحلافي أن واقع المسؤولية العامة يقتضي عدم الدخول في مثل تلك النقاشات حول طريقة إنهاء المنافسات الرياضية، لأن هذا الأمر مسؤولية جهات الاختصاص خاصة اتحاد كرة القدم السعودي ورابطة دوري المحترفين.

وتابع " في ظل ما يمر به العالم، يجب على الجميع توحيد الجهود والإحساس بالمسؤولية وتقديم الأولويات ومواجهة التحديات وأداء ما يُطلب منهم لمواجهة هذه الجائحة والتصدي لها".

يُذكر أن الحلافي يُعد أحد أكثر المشجعين المحبين لنادي النصر، وقد سبق أن طالب بتطبيق نظام المربع الذهبي لحسم لقب الدوري السعودي للموسم الجاري.