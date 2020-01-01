مدرب ضمك: من السهل إيقاف النصر، لكن الأمر صعب جدًا مع الهلال

تصريح جدلي من مدرب ضمك

قال نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق ضمك السعودي أن إيقاف النصر سهل، فيما من الصعب جدًا إيقاف الهلال متصدر جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم.

المدرب الجزائري أجرى حوارًا مع برنامج "الدوري مع وليد" المذاع على القنوات السعودية الرياضية قارن خلاله بين ثنائي قمة الدوري السعودي، موضحًا أن جميع المباريات ضد الكبار صعبة لكن الهلال هو الفريق الذي من الصعب جدًا إيقافه مقارنة بالبقية خاصة جاره النصر.

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وبرر بن زكري حديثه بامتلاك الهلال لعدد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق، مضيفُا "اللعب ضد الفرق الكبرى يبقى صعب دومًا، لكن الهلال هو الفريق الأصعب مواجهته".

"الهلال يمتلك عددًا من اللاعبين أصحاب الجودة العالية والمهارات الفردية الممتازة والقدرة على صناعة الفارق في أي لحظة، هم يعتمدون على الأداء الجماعي لكنه غير واضح فيما الواضح جدًا هو قدرات اللاعبين الفردية".

"لاعبون مثل جيوفينكو وكاريلو وإدواردو وجوميس يستطيعون صناعة الفارق في أي لحظة، لذا إيقافهم صعب جدًا".

تابع "مقارنة بجيرانهم النصر، الفريق يعتمد على الجماعية أكثر، أسلوبه التكتيكي واضح ولذا يُمكن إيقافهم والتعامل معهم. يُمكن القول أن إيقاف النصر سهل فيما إيقاف الهلال صعب جدًا".

يُذكر أن الدوري السعودي متوقف حاليًا تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة السعودية إيقاف النشاط الرياضي في البلاد ضمن الإجراءات الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).