النصر يمنح الفيحاء الأولوية للتعاقد مع لاعبيه .. لماذا؟

العالمي لا يمانع أي لاعب من الراحلين للفيحاء

أفادت صحيفة الاقتصادية السعودية أن إدارة نادي النصر منحت الفيحاء الأولوية للتعاقد مع أيٍ من لاعبيه الراحلين عنه هذا الصيف، سواء بالاستعارة أو الانتقال النهائي.

المدرب روي فيتوريا من المتوقع أن يُسلم الإدارة النصراوية برئاسة صفوان السويكت تقريره النهائي حول قائمة الفريق للموسم القادم بعد مواجهة برسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والعودة من قطر إلى السعودية.

اقرأ أيضًا | مارتينيز الأبرز .. ماذا قدم لاعبو النصر الجدد في دوري أبطال آسيا؟

المزيد من الفرق

وتضم قائمة النصر حاليًا ما يزيد عن 50 لاعبًا، لذا سيكون فيتوريا مُطالبًا بتحديد أسماء 20 لاعبًا سيتم التخلي عنهم هذا الصيف، سواء بإعارتهم أو بيعهم نهائيًا أو فسخ عقودهم بالتراضي وتوقيع مخالصة مالية معهم.

الصحيفة أوضحت أن النصر خاطب إدارة الفيحاء قائلًا "اختاروا أي لاعب ترغبون بالتعاقد معه من الـ20 المستبعدين، لكم الأولوية"، وذلك بهدف غلق ملف قضية عبد الله آل سالم وتسديد المستحقات المالية المطلوبة من جانب الفيحاء والبالغة ثلاثة ملايين ريال سعودي.

قضية السالم بدأت بانتقاله بالإعارة من الفيحاء إلى النصر صيف 2018 مع وجود بند في عقده يُتيح للنادي ضمه نهائيًا في صيف 2019، وقد فعلت إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم ذلك البند لكن الإدارة الجديدة برئاسة صفوان السويكت تراجعت عن ذلك ولم تعترف بتفعيل العقد.

وقد رفضت إدارة الفيحاء ذلك القرار الجديد من النصر وطالبت بقيمة الانتقال كاملة رافضة استعادة اللاعب، وهو ما وصل بالقضية إلى غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ومن ثم مركز التحكيم الرياضي، والذي حكم بإدانة النصر وإرغامه على تسديد مستحقات الفيحاء وكذلك قيمة عقد اللاعب كاملة مع منحه حرية التوقيع لأي نادٍ خلال يناير الماضي وقد تعاقد بالفعل مع الاتفاق .