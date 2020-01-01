فيتوريا: أتمنى الشفاء لمصابي الهلال، والنصر لا يخشى أي منافس في آسيا

مدرب النصر تحدث قبل مباراة دوري الأبطال أمام العين

تمنى روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر السعودي الشفاء العاجل لمصابي الهلال بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه لا يُحب أن يرى أي فريق يمر بتلك الحالة.

الهلال يمر بأزمة كبيرة بعد تجاوز عدد مصابيه بفيروس كورونا الـ30 عنصرًا ما بين لاعبين وأعضاء في أجهزته الفنية والإدارية والطبية المختلفة، حتى أنه سيبدأ مباراة شباب الأهلي دبي مساء اليوم بتشكيل يضم ثلاثة حراس مرمى.

وصيف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان قد تأهل رسميًا إلى دور الـ16 بعد انتصاره على سباهان أصفهان في الجولة الرابعة من دور المجموعات، وقد تعادل مع السد القطري في الجولة السابقة ويختتم مشواره في تلك المرحلة بمواجهة العين الإماراتي مساء غدٍ الخميس.

المزيد من الفرق

اقرأ أيضًا | حمدالله، محمد نور وأفضل صفقات النصر في الألفية الجديدة

المدرب البرتغالي بدأ حديثه بالتأكيد على عدم اهتمامه بمعرفة هوية منافسهم في دور الـ16، مشددًا على أن النصر لا يخشى أي منافس وسيكون جاهزًا لمواجهة أي فريق.

مضيفًا حول مباراة الغد "سنلعب أمام فريق جيد ومدرب جيد رغم أنه فقد فرصه في التأهل، مجموعتنا ضمت أربعة أندية قوية، هدفنا هو الفوز في كافة المباريات، وغدًا سنلعب للفوز للحفاظ على الصدارة ولأن عقلية الفريق هي تحقيق الفوز دومًا".

فيتوريا تحدث عن قراره الدفع بعدد من اللاعبين الشباب أمام السد في المباراة السابقة، بقوله "أنا أشرك اللاعبين الجاهزين فنيًا وبدنيًا وذهنيًا، لاعبونا يمتلكون قدرات جيدة، وبغض النظر عن التشكيل الذي سأختاره لخوض اللقاء ستكون عناصره الأكثر جاهزية وستقدم أداءً مميزًا".

أضاف "معي اليوم في المؤتمر الصحفي اللاعب الموهوب أيمن يحيى ويبلغ من العمر 19 عامًا، ولدينا العديد من اللاعبين أمثاله القادرين على البروز، وأنا واثق تمامًا أنني سأرى مثل هؤلاء اللاعبين في المنتخب الوطني السعودي بعد عامين أو ثلاثة. نحن لا نعتمد على 11 لاعبًا فقط بل على عدد كبير من اللاعبين".

وأتم "لا أفكر في المستقبل وخصمنا في دور الـ16، لا يهمني معرفة ذلك لأن النصر لا يخشى أي فريق وسنكون جاهزين لأي منافس".