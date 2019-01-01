هل ينتقل إلى النصر؟ الصليهم يكشف موقفه من الاستمرار مع الشباب

هل يجدد الشباب عقد الصليهم ويمنع انتقاله للنصر؟

كشف عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق نادي الشباب، عن موقفه مع الليوث، معلقًا على ما يتم تداوله حول انتقاله لصفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بعض التقارير الصحفية، أكدت على أن إدارة النصر، تسعى للتعاقد مع الصليهم، في فترة الانتقالات الشتوية بمقابل مادي ضعيف، مستغلًا انتهاء عقده مع الشباب بنهاية الموسم الحالي.

الصليهم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأمور مع إدارة الشباب طيبة، ولن أتحدث عن مفاوضات التجديد الآن، فهي في يد وكيلي".

عبد المجيد تابع: "علاقتي برئيس الشباب خالد البلطان مميزة، والنادي هو بيتي ولا توجد أي مشاكل أو صراعات، وأنا مستمر مع فريقي".

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وواصل: "أهنئ جماهير الشباب على الفوز الكبير الذي حققناه على فريق الشرطة العراقي، حيث نسعى للوصول إلى أبعد شيء في البطولة".

واختتم الصليهم تصريحاته قائلًا: "هدفنا تحسين مركزنا في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، وعدم الاستسلام".

جاء ذلك بعد فوز الشباب السعودي على الشرطة العراقي، بسداسية دون رد، في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.