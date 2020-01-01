النصر يُواصل التصعيد ويطلب طلبًا غريبًا بشأن حكم مباراة الشباب

الجدل متواصل حول اللقاء

يبدو أن ملف حكم مباراة النصر و الشباب في الجولة الأخيرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي لن يغلق قريبًا، إذ واصلت إدارة العالمي التصعيد وتوجهت بطلب غريب للاتحاد السعودي لكرة القدم.

المباراة التي انتهت بخسارة النصر 2-1 أثارت ردود فعل غاضبة جدًا من مسؤوليه وإعلامييه وجماهيره، إذ وجهوا اتهامات واضحة للحكم شكري الحنفوش وحكم الفيديو ممدوح الشهدان بارتكاب أخطاء فادحة أدت لخسارتهم اللقاء.

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وتتمحور اتهامات النصراوية حول احتساب هدف الشباب الأول رغم وجود حالة تسلل ضد أحد لاعبي المتداخلين في اللعبة، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح بيتروس بعد تعرضه للدفع داخل منطقة جزاء الليوث بواسطة ألفريد ندياي، وكذلك عدم احتساب ركلة جزاء لصالح جونزالو مارتينيز.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تقدم إدارة النصر بطلب رسمي لدى اتحاد كرة القدم السعودي للاستماع إلى المحادثات الخاصة التي دارت بين حكم الملعب "الحنفوش" وحكم غرفة الفيديو "الشهدان" حول اللقطات التحكيمية المثيرة للجدل، وتحديدًا لقطة هدف الشباب الأول وركلة جزاء مارتينيز.

وأضافت أن المسؤولين في إدارة العالمي استغلوا فرصة التواصل مع نظرائهم في اتحاد الكرة للشكوى من جدولة الدوري السعودي وإصدار روزنامة الموسم الجديد أثناء تواجد الفريق في قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

يُشار إلى أن النصر لم يفز في أيٍ من مبارياته الثلاثة في الدوري السعودي هذا الموسم.