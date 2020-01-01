أسوأ انطلاقة في تاريخه .. متى كانت آخر مرة خسر بها النصر 3 مباريات متتالية؟

جماهير النصر ردت على الإعلامي السعودي

خسر النصر مساء أمس مباراته الثالثة على التوالي في دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ليُحقق بذلك أسوأ انطلاقة في تاريخه في البطولة التي انطلقت موسم 1974-1975.

وصيف الدوري السعودي في الموسم الماضي بدأ الموسم بالسقوط أمام الفتح 2-1 ثم الخسارة أمام التعاون 1-0 وأخيرًا لم يستطع تفادي الخسارة أمام الشباب مساء أمس في الرياض وسقط بهدفين مقابل هدف واحد.

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ولم يسبق للنادي أن حقق مثل تلك الانطلاقة الكارثية على الإطلاق في الدوري السعودي، بل لم يخسر مباراته الافتتاحية في الجولة طوال تاريخ دوري المحترفين السعودي.

متى خسر النصر لآخر مرة 3 مباريات متتالية في الدوري السعودي؟

خسر النصر 3 مباريات متتالية في الدوري السعودي آخر مرة عام 2012، كان موسم 2011-2012 وقد بدأ مسلسل السقوط أمام الشباب 2-1 في الجولة الـ21، ومن ثم خسر أمام نجران بنفس النتيجة وبعدها أمام الهلال بهدف دون رد.

رد فعل العالمي بعد تلك الخسائر الثلاثة عام 2012 كان مدويًا، حيث سحق التعاون في الجولة الـ24 بخمسة أهداف دون رد، وقد أنهى ذلك الموسم في المركز السابع بفارق 29 نقطة عن البطل الشباب.