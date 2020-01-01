وليد الفراج يُهاجم جماهير النصر ويؤكد: وزير الرياضة واتحاد الكرة لا يهمهما النتائج

جماهير النصر ردت على الإعلامي السعودي

مازالت ردود الفعل الجدلية والقوية مستمرة على مباراة النصر و الشباب في الجولة الثالثة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، والتي انتهت بتفوق الليوث بهدفين مقابل هدف واحد.

المباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا خاصة من جانب جماهير العالمي التي طالبت بعدم احتساب هدف الشباب الأول واحتساب ركلة جزاء لصالح بيتروس بعد تعرضه للدفع داخل منطقة جزاء الليوث بواسطة ألفريد ندياي.

الجماهير النصراوية أشعلت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" بتغريدات غاضبة من الحكم شكري الحنفوش متهمة إياه بتعمد إيذاء فريقها، وطالبت وزارة الرياضة السعودية واتحاد كرة القدم التدخل لتوفير العدالة التحكيمية للنصر.

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المدرب روي فيتوريا شارك في ردود الفعل الغاضبة تلك وأكد أنه لم يعد يستطيع تحمل ما يحدث من ظلم تحكيمي تجاه فريقه، مؤكدًا أنه لا يطلب شيئًا خاصًا بل مجرد توفير العدالة للفريق.

الإعلامي وليد الفراج الذي يُقدم برنامج "الدوري مع وليد" هاجم جماهير النصر ضمنيًا من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر طالبهم فيها بالكف عن تعليق نتائجهم السلبية على أخطاء الآخرين وتصحيح أخطاء النصر نفسه.

إذ قال "مضحك من يعتقد أن وزير الرياضة أو رئيس اتحاد الكرة يهمهم من يفوز أو يخسر داخل مباريات الدوري، تلك مشاعر مشجعين".

مضحك من يعتقد ان وزير الرياضة @AbdulazizTF او رئيس اتحاد الكرة @Yalmisehal يهمهم من يفوز او يخسر داخل مباريات الدوري ، تلك مشاعر مشجعين وهم مسؤولين يهمهم نجاح المسابقات الرياضية لانها دليل نجاحهم عمليا .

جمهورنا العزيز كفاية رمي كل اخطاء انديتكم على الاخرين ، انديتكم تحتاج شغل . — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 1, 2020

أضاف "هم مسؤولون يهمهم نجاح المسابقات الرياضية لأنها دليل نجاحهم عمليًا. جمهورنا العزيز كفى رمي كل أخطاء أنديتكم على الآخرين، أنديتكم تحتاج عمل".