إدارة السويكت تُوافق على تحسين عقد حمدالله مع النصر

حسم الأمر بين النادي والمهاجم المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية المتابعة لنادي النصر السعودي موافقة رئيسه صفوان السويكت على تحسين عقد عبد الرزاق حمدالله مع النادي.

وكانت الإدارة السابقة بقيادة سعود آل سويلم قد وعدت المهاجم المغربي بتحسين عقده وزيادته إلى 5 ملايين يورو بعد فوزه بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين ومساهمته الهائلة في إنجاز الفوز باللقب الثمين.

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وأوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن النادي وافق على العمل باتفاق حمدالله مع الإدارة السابقة دون أي تعديل لرغبته في الحفاظ على اللاعب للموسم القادم، إذ يُعد العنصر الأهم في منظومته الهجومية.

واعتمدت إدارة السويكت تجديد عقد اللاعب ليمتد إلى 5 سنوات، مع تحسينه ماليًا برفع الراتب السنوي من 3 ملايين دولار إلى 5 ملايين.

يُذكر أن حمدالله ارتدى قميص النصر في الصيف الماضي، ونجح في إحراز 34 هدفًا في الدوري السعودي ليُتوج هدافًا للبطولة ويكسر الرقم القياسي الخاص بعدد الأهداف في موسم واحد من البطولة.