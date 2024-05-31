"النصر السبب!" .. كواليس حل أزمة تجديد عقد جورج جيسوس مع الهلال

الكشف عن أسرار جديدة..

"كيف أنهى الهلال أزمة (تجديد عقد) مدربه؟!".. سؤال طرح نفسه بقوة؛ بعد إعلان مجلس إدارة النادي، التمديد مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لموسم رياضي آخر، حتى 30 يونيو 2025.

جيسوس كان يرغب في تمديد عقده لمدة موسمين، بينما الإسباني ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي لنادي الهلال، أصر على توقيع المدرب البرتغالي، لعامٍ رياضي واحد فقط.

وعلى الرغم من هذا الخلاف.. نجح الزعيم الهلالي، في تمديد عقد مدربه، لمدة موسم رياضي واحد وليس اثنين؛ ليكشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، عن كواليس إنهاء الأزمة.

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الحميدي أوضح عبر برنامجه "برا 18"، أن الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بنادي الهلال، تدخل بنفسه في هذه الأزمة، ونجح في إقناع جورج جيسوس، بـ"قبول" التمديد لمدة موسم رياضي واحد فقط.

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن ابن طلال، كان حريصًا جدًا على إنهاء أزمة تمديد عقد جيسوس، قبل مباراة الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

الأمير الوليد بن طلال كان يعتقد أن دخول الهلال، نهائي الكأس أمام النصر، دون حل قضية تمديد عقد المدرب البرتغالي، من شأنه أن يؤثر على استقرار الفريق الأول لكرة القدم، لذلك توسط بين الطرفين؛ وفقًا للحميدي أيضًا.

جدير بالذكر أن جيسوس، تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث توّج بثنائية دوري روشن للمحترفين والسوبر السعودي، مع التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضاربًا موعدًا مع النصر، مساء اليوم الجمعة.