أخبار النصر اليوم | الإدارة تحسم موقف الشملان

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 12 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الثلاثاء 12 مايو 2020 ...

فيديو | وزير الرياضة: مصير الدوري غامض وهذا موقفنا من التشفير

تحدث عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودية، عن عدة قضايا المثارة خلال الفترة الحالية، موضحًا موقف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من العودة. التفاصيل هنا

وزارة الرياضة السعودية: لن نُناقس الهلال والنصر على ملعب جامعة الملك سعود

أكد وزير الرياضة السعودي عبد العزيز من تركي الفيصل أن الوزارة لن تُنافس الهلال والنصر على استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود المعرف باسم محيط الرعب، مشيرًا إلى أن ملعب الأمير عبد الله الفيصل سيكون جاهزًا منتصف الموسم القادم.

أحمد موسى يكشف موقفه من الرحيل عن النصر واللعب بالدوري التركي

حسم اللاعب الدولي النيجيري أحمد موسى مهاجم نادي النصر، موقفه من الرحيل عن العالمي، والذهاب إلى الدوري التركي خلال الفترة المُقبلة. التفاصيل هنا

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النصر يُقرر استعادة الشملان من الوحدة

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت قررت استعادة لاعب الفريق الشاب راكان الشملان بعد نهاية إعارته للوحدة بنهاية الموسم الجاري.