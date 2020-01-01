ماجد عبد الله يرسم "خارطة طريق" عودة النصر للانتصارات

أسطورة النصر يتحدث للاعبين بعد البداية الكارثية في الدوري السعودي

أكد ماجد عبد الله أسطورة نادي النصرالسعودي ثقته الكاملة في اللاعبين وقدرتهم إعادة الفريق للطريق السليم بعد البداية الكارثية للموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

العالمي لعب 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم فاز في واحدة فقط وخسر الخمسة الأخرى، وقد ضاعف آلام جماهيره بالسقوط أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أيام قليلة من الخسارة أمامه ضمن الدوري.

ماجد عبد الله كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر مطالبًا اللاعبين بنسيان ما مضى والتركيز على القادم، بقوله "رسالتي إلى لاعبي النصر .. أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جدًا، والنادي يمتلك أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري، ولديكم القدرة على الإبداع مرة أخرى في الملعب".

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أضاف "أنا واثق من قدرتكم على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا ما فات وركزوا على القادم وثقو في إمكانياتكم وتأكدوا أننا نثق بكم".

النصر يستعد حاليًا لمواجهة الاتفاق يوم الإثنين القادم ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي.