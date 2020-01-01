فهد الهريفي يُحدد المسؤولين عن أزمة النصر

أسطورة النصر يتحدث عن البداية الكارثية في الدوري السعودي

حدد فهد الهريفي أسطورة نادي النصرالسعودي الأطراف المسؤولة عن أزمة النادي الحالية وبدايته الكارثية للموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

العالمي لعب 6 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم فاز في واحدة فقط وخسر الخمسة الأخرى، وقد ضاعف آلام جماهيره بالسقوط أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أيام قليلة من الخسارة أمامه ضمن الدوري.

الهريفي وجه انتقادات لاذعة للمدرب روي فيتوريا، متهمًا إياه بالوقوف عاجزًا عن حل مشاكل الفريق خاصة الهجومية، كما لم يُخرج الجمهور النصراوي من دائرة المتهمين بالمسؤولية عن تراجع النتائج.

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إذ قال لصحيفة الرياضية السعودية "الجميع تسبَّب في سقوط النصر، الإدارة واللاعبون والجهاز الفني والداعمون، والجماهير أيضًا التي أعطت عقولها للمطبلين".

أضاف "أخطاء البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق، كارثية، كما أنه مسؤول عن زيادة أوزان اللاعبين، إلى جانب وقوفه عاجزًا عن خلق حلول لتسجيل الأهداف غير المغربي عبد الرزاق حمدالله".

وأتم "الفريق لا يمتلك هويةً، ولا منهجيةً، ولا أسلوبًا فنيًّا أو تكتيكيًّا، ولا تمارين، ولا معسكرات".