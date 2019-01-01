فيتوريا للاعبي النصر: لا فرق بينكم، بالسيطرة نصنع ونُسجل

النصر افتتح مبارياته الودية بالفوز يوم أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه روي فيتوريا المدير الفني للنصر رسالة مهمة للاعبيه عقب الفوز وديًا على ساكفنيز البرتغالي 3-0 يوم أمس.

وأوضح فيتوريا للاعبين أهميتهم الكبيرة للفريق وأنه لا فرق بينهم، مؤكدًا على استراتيجيته الفنية والمعتمدة على السيطرة والاستحواذ وأنهما الطريق نحو صناعة الفرص وإحراز الأهداف.

أمرابط يرفض قرار فيتوريا ويعود للنصر

ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن المدرب قوله للاعبيه عقب اللقاء "لعبنا بشكل متوازن واستطعنا الاستحواذ وفرض أسلوبنا، وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة، بأن نسيطر ونصنع الفرص ونسجل".

أضاف بطل الدوري السعودي "كلكم لاعبون مهمون بالنسبة لي ولا فرق بينكم، من سيعمل ويجتهد سيحظى بفرصة اللعب".

وقرر المدرب منح اللاعبين راحة اليوم على أن يعودوا للتدريبات غدًا الأحد على فترتين صباحية ومسائية، ومن المتوقع أن أن يصل البرتغال يوم الأربعاء القادم الرباعي عبد الفتاح آدم وعبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط وعبد الله مادو، وسينضموا لتدريبات الفريق فور وصولهم.

يُذكر أن جوليانو نجح في إحراز هدفين خلال الودية الأولى للفريق في البرتغال، فيما سجل عبد الله آل سالم الذي تدور حول مستقبله إشاعات كثيرة الهدف الثالث.