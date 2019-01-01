من الأفضل، أرقام حمدالله مع النصر في الدوي السعودي الموسم الماضي أم الحالي؟

نقارن بين أرقام المهاجم المغربي في الجولات العشرة الأولى خلال الموسمين الجاري والسابق من الدوري السعودي

يعيش عبد الرزاق حمدالله بداية موسم رائعة للدوري السعودي 2019-2020 مع النصر، إذ أحرز حتى الآن 7 أهداف يتواجد بهم في وصافة قائمة الهدافين خلف نجم الهلال العائد بقوة هذا الموسم كارلوس إدواردو صاحب الـ8 أهداف.

المهاجم المغربي تُوج هدافًا للموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفًا، وقد حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم والواحد والذي كان مسجلًا باسم نجم الاتحاد السابق حمزة إدريس (33 هدفًا).

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ورغم تلك النهاية القوية جدًا لمهاجم النصر إلا أن بدايته للدوري السعودي خلال الموسم الماضي لم تكن بتلك القوة أبدًا، بل ربما جاءت أقل من المتوقع ومخيبة للبعض من الجماهير والنقاد.

عبد الرزاق حمدالله 2018-2019 × عبد الرزاق حمدالله 2019-2020 .. من الأفضل في الجولات العشرة الأولى؟

بالمقارنة بين أرقام اللاعب خلال الجولات العشرة الأولى من موسمي الدوري السعودي الحالي والماضي، نجد أن عبد الرزاق حمدالله أفضل كثيرًا وبوضوح تام هذا الموسم.

إذ خاض الموسم الماضي 7 مباريات لم يُحرز خلالها سوى هدفين وقد صنع مثليهما، لكنه هذا الموسم لعب 9 مباريات سجل خلالها 7 أهداف ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة.

الرقم السلبي لمهاجم النصر هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي هو معدل استغلاله بنجاح للفرص المحققة للتسجيل، إذ بلغ 40% الموسم الماضي مقابل 31% فقط هذا الموسم رغم أنه حصل على أكثر من ضعف عدد تلك الفرص عن موسم السابق.

نستعرض أبرز أرقام حمدالله خلال الموسمين الجاري والسابق في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ..

الجولات الـ10 الأولى من موسم 2018-2019 أرقام عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر الجولات الـ10 الأولى من موسم 2019-2020 6-7 المباريات - أساسي 9-9 2 الأهداف 7 0 أهداف من ركلات جزاء 1 2 التمريرات الحاسمة 0 24 محاولات التسديد تجاه المرمى 46 19 محاولات التسديد الناجحة تجاه المرمى 38 14 تسديدات على المرمى 21 5 تسديدات خارج المرمى 17 8 صناعة فرص 10 2 صناعة فرص محققة للتسجيل 1 0 أهداف من خارج منطقة الجزاء 0 5 الفرص المحققة للتسجيل المتاحة 13 2 الفرص المحققة للتسجيل المسجلة 4 3 الفرص المحققة للتسجيل الضائعة 9 %40 معدل تحويل الفرص المحققة للتسجيل لأهداف %31

نلحظ كذلك من الجدول أعلاه أن مشاركة حمدالله في المنظومة الهجومية جيد خلال الموسمين، إذ صنع الموسم الماضي 8 فرص وهذا الموسم 10، لكن مازالت لديه سلبية عدم التسجيل من خارج منطقة الجزاء.