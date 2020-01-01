خبر صادم للنصر .. فنربخشه يقترب جدًأ من استعادة جوليانو

نجم الوسط البرازيلي أحد العناصر المهمة في الفريق السعودي

في خبر صادم لنادي النصر السعودي وجماهيره، أكد الصحفي الفرنسي "مانو" أن فنربخشه التركي بات قريبًا جدًا من استعادة صانع ألعابه البرازيلي جوليانو من حامل لقب الدوري السعودي.

صانع الألعاب المميز أثار جدلًا واسعًا قبل عدة أشهر حين هدد بفسخ عقده مع العالمي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، لكنه أغلق هذا الملف فيما بعد بتصريحاته لصحيفة إيه سبور التركية.

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إذ قال "لقد تلقيت 85% من مستحقاتي المالية ورواتبي من نادي النصر، وتم خصم 15% من الرواتب نتيجة أزمة فيروس كورونا. النادي لا يدين لي بشيء حاليًا، وبالتالي لن أفسخ عقدي".

وعن حقيقة مفاوضاته مع النادي التركي، قال جوليانو "لم أتحدث مع أي أحد من مسؤولي فنربخشه".

الصحفي الفرنسي سار عكس التيار، حين نشر تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر اليوم السبت قال فيها "فنربخشه يضع اللمسات الأخيرة على صفقة عودة جوليانو".

يُشار إلى أن جوليانو أحد العناصر المهمة جدًا في تشكيل النصر تحت قيادة مدربه روي فيتوريا، وقد لعب هذا الموسم 25 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي سجل خلالهم 10أهداف وصنع خمسة.